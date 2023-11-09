Трейлер фильма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем появился в Сети

Видео: youtube.com/Exponenta Film

Вышел дебютный трейлер фильма "Герой наших снов". В России картину представят 15 февраля 2024 года.

Студия A24 займется прокатом фильма. В РФ его привезет "Экспонента". Картина расскажет об обычном преподавателе, чья жизнь полностью преобразится в тот момент, когда он начнет появляться в снах других людей.

Протагониста сыграл Николас Кейдж, кресло режиссера и автора сценария занял норвежец Кристоффер Боргли. Спродюсировал фильм Ари Астер, который в свое время поставил "Солнцестояние" и "Все страхи Бо". В мировом прокате картина выйдет в ноябре.

Ранее в Сети опубликовали трейлер фильма "Манодром", главные роли в котором исполнили актеры Джесси Айзенберг ("Социальная сеть") и Эдриен Броуди ("Пианист"). Айзенберг сыграл молодого человека, который недоволен своей жизнью. Мужчина остался без работы, при этом его девушка ждет ребенка.

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