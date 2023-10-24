Премьеру восьмой части фильма "Миссия невыполнима" перенесли на май 2025 года – СМИ

Фото: кадр из фильма "Миссия невыполнима"; режиссер – Кристофер Маккуорри; производство – Paramount Picture

Студия Paramount Pictures отложила премьеру восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" ("Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть вторая") почти на год, она выйдет на экраны не раньше 23 мая 2025 года. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что причиной переноса премьеры картины с американским актером Томом Крузом в главной роли стала забастовка Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Изначально фильм должен был выйти в прокат 28 июня 2024 года.

Ранее стриминговый сервис Max перенес премьеру четвертого сезона сериала "Настоящий детектив" на январь 2024 года. Он должен был выйти в конце текущего года.

До этого компания Disney отложила премьеру фильма "Дэдпул-3" на неопределенный срок. Изначально картина должна была выйти на экраны в мае этого года.

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