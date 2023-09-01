Премьеру четвертого сезона "Настоящего детектива" перенесли на 2024 год

Фото: кадр из сериала "Настоящий детектив. Ночная страна"; режиссер – Исса Лопес; производство – HBO

Стриминговый сервис Max перенес премьеру четвертого сезона сериала "Настоящий детектив", который должен был выйти в конце текущего года, на январь 2024-го. Об этом пишет Deadline.

На портале напомнили, что продолжение антологии получило подзаголовок "Ночная страна". По сюжету героиням предстоит расследовать исчезновение шести сотрудников станции на Аляске во время полярной ночи. Главные роли исполнили Джоди Фостер и Кейли Рейс. Также каст пополнили Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Финн Беннетт и Фиона Шоу.

Проект выходил с 2014 по 2019 год. В первом сезоне "Настоящего детектива" главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, во втором – Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс и Тейлор Китч, в третьем –Махершала Али и Стивен Дорфф.

Ранее выход второй части "Дюны" перенесли на март 2024 года из-за забастовки актеров и сценаристов в США. Решение об этом приняла кинокомпания Warner Bros.

Также компания Disney отложила премьеру фильма "Дэдпул-3" на неопределенный срок. Изначально картина должна была выйти на экраны в мае этого года.

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