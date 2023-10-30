Международный кинофестиваль "Победили вместе" начнется в Сочи 4 ноября

Фото: depositphotos/Serg64

XVIII Международный кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова пройдет в Сочи с 4 по 10 ноября.

В фестивале примут участие более 140 работ, 15 из которых станут российскими и мировыми премьерами.

В программе мероприятия также запланированы встречи в сфере евразийского и мирового культурного сотрудничества, мастер-классы от мастеров отечественного кино и демонстрация совместных проектов РФ, Китая и стран СНГ.

До этого в Москве начался прием заявок на молодежный фестиваль короткометражного кино "Фундук". Каждый участник сможет представить не более трех фильмов, снятых в период с 2021 по 2023 год. В текущем году фестиваль проведут в седьмой раз.

