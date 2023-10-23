23 октября, 21:30Культура
"Грузовичок Лева" стал лучшим мультсериалом на премии "ТЭФИ-Kids"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В столичном театре Et Cetera состоялась церемония награждения лауреатов премии за лучшие детские телепрограммы "ТЭФИ-Kids", лучшим анимационным сериалом стал "Грузовичок Лева".
Уточняется, что награду получил коллектив создателей. Также с победителем в номинации соревновались сериалы "Просто о важном. Про Миру и Гошу. Телефоны" и "Умка. Сонный поход".
Всего на премию в 2023 году подали 203 проекта из 21 российского города. За пять лет проведения конкурса это рекордное число работ.
Победителей в 11 номинациях выбирали члены профессионального жюри:
- художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева;
- ведущие Оксана Федорова, Александр Олешко и Юлия Барановская;
- заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова;
- вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева;
- заместитель генерального продюсера АО "Телекомпания НТВ" Вадим Такменев;
- главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева;
- директор телеканала СТС Kids Лев Макаров;
- народный артист СССР Юрий Башмет;
- креативный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева.
В июне 2023 года сообщалось, что в премии может появиться специальная номинация для военных корреспондентов.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о работе над перечнем номинаций. По его словам, организаторы обсуждают тему о новой номинации "очень серьезно". Сам Швыдкой считает, что нужно сделать специальную линейку, так как освещение СВО сейчас многожанровое.
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