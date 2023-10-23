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23 октября, 21:30

Культура

"Грузовичок Лева" стал лучшим мультсериалом на премии "ТЭФИ-Kids"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном театре Et Cetera состоялась церемония награждения лауреатов премии за лучшие детские телепрограммы "ТЭФИ-Kids", лучшим анимационным сериалом стал "Грузовичок Лева".

Уточняется, что награду получил коллектив создателей. Также с победителем в номинации соревновались сериалы "Просто о важном. Про Миру и Гошу. Телефоны" и "Умка. Сонный поход".

Всего на премию в 2023 году подали 203 проекта из 21 российского города. За пять лет проведения конкурса это рекордное число работ.

Победителей в 11 номинациях выбирали члены профессионального жюри:

  • художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева;
  • ведущие Оксана Федорова, Александр Олешко и Юлия Барановская;
  • заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова;
  • вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева;
  • заместитель генерального продюсера АО "Телекомпания НТВ" Вадим Такменев;
  • главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева;
  • директор телеканала СТС Kids Лев Макаров;
  • народный артист СССР Юрий Башмет;
  • креативный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева.

В июне 2023 года сообщалось, что в премии может появиться специальная номинация для военных корреспондентов.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о работе над перечнем номинаций. По его словам, организаторы обсуждают тему о новой номинации "очень серьезно". Сам Швыдкой считает, что нужно сделать специальную линейку, так как освещение СВО сейчас многожанровое.

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