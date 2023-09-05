Объявлены победители конкурса видеороликов "Культурный код. Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Зарядье" объявили победителей конкурса видеороликов "Культурный код. Москва", который впервые проводился в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) при поддержке правительства Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"История, социально-культурные особенности, архитектурная неповторимость – все это элементы уникального культурного кода Москвы, который делает город привлекательным для жителей и его гостей, формирует чувство любви и сопричастности", – передает портал mos.ru слова главы ведомства.

Он отметил, что жители столицы прислали на конкурс 539 заявок, из которых экспертный совет выбрал 309 работ, претендующих на победу в категориях "Горожане. Дети", "Горожане. Взрослые" и "Горожане. Исследователи". Члены жюри во главе с народным артистом России Владимиром Машковым выявили лидеров в номинациях "Город для жизни", "Моя Москва", "Гений места", "Бег времени" и "Ритмы столицы".

Награждение состоялось в виде видеостендапа. При объявлении победителей демонстрировались видеоролики с ведущими-актерами. В основу сюжета легли истории москвичей в знакомых каждому ситуациях. События разворачивались на детской площадке в Парке Горького, канатной дороге, в березовом саду у Дома культуры "ГЭС-2", ресторанном кластере, речном трамвайчике, такси, во время гонок на самокатах.

Горожане приняли участие в пяти номинациях:

"Город для жизни" – сюжеты о том, что делает Москву комфортной для жителей и гостей;

"Моя Москва" – видеоролики о городских мифах, легендах и традициях. Авторы поделились историями о личных значимых местах;

"Гений места" – сюжеты об известных жителях Москвы и героях из художественных и музыкальных произведений, посвященных столице;

"Бег времени" – ролики о символических местах столицы, отражающих ее уникальность и о будущем мегаполиса;

"Ритмы столицы" – сюжеты, раскрывающие тему повседневной городской жизни.

"Горожане. Дети"

в номинации "Город для жизни" – Яна Заболотских;

в номинации "Моя Москва" – Наталья Рыжко, Светлана Ванюшкина;

в номинации "Гений места" – Милана Реймерс;

в номинации "Бег времени" – Наталья Маркова, Мирослава Маркова;

в номинации "Ритмы столицы" – Галина Головко.

"Горожане. Взрослые"

в номинации "Город для жизни" – Даниил Малышев;

в номинации "Моя Москва" – Лиана Табатадзе, Екатерина Рыкалова, Анна Батова;

в номинации "Гений места" – Геннадий Ананьин;

в номинации "Бег времени" – Геннадий Ананьин;

в номинации "Ритмы столицы" – Евгений Лепешкин.

"Горожане. Исследователи"

в номинации "Город для жизни" – Юлия Шесткова;

в номинации "Моя Москва" – Виктория Ивашкевич, Полина Силкина, Арианна Ташчян;

в номинации "Гений места" – Виктория Ермакова, Виктория Ивашкевич;

в номинации "Бег времени" – Павел Дмитриев;

в номинации "Ритмы столицы" – Оксана Гильдеева.

В категориижюри оценили работы школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Победителями стали:В категориипринимали участие работы россиян и граждан стран СНГ в возрасте от 15 лет. Победителями стали:В категорииучаствовали работы студентов, профессионалов и экспертов, занимающихся изучением, сохранением и развитием города и его пространств. В конкурсе приняли участие урбанисты, архитекторы, социологи, историки, культурологи и искусствоведы. Победителями стали:По словам гендиректора АНО "Московский урбанистический форум" Павла Гончарова, МУФ стал самым масштабным за всю историю, преобразовавшись из профильного события в общегородское. Он отметил, что традиционно кроме деловой программы на форуме проводится фестиваль. Эти мероприятия стали праздником для жителей Москвы. Гончаров подчеркнул, что в "Зарядье", "Лужниках", Манеже и Гостином Дворе состоялись сотни развлекательных, образовательных, спортивных и музыкальных мероприятий.

"Конкурс "Культурный код", который впервые проводится в этом году, стал, пожалуй, самым серьезным творческим соревнованием в рамках форума. Я рад, что мы смогли предоставить москвичам и всем желающим возможность для творческих поисков и экспериментов и при этом увидели город глазами его жителей. Это еще одно свидетельство того, что Мосурбанфорум становится площадкой для диалога между городом и его жителями. И сегодня можно смело сказать, что диалог этот состоялся", – сказал Гончаров.

Специальный приз от киностудии имени Максима Горького получили два участника из категории "Горожане. Дети". Виктории Ермаковой и Айгуль Абдракиповой вручили сертификаты на бесплатное прохождение одной из программ "Кинокампуса Горького". Также спецприз – памятную статуэтку получила Наталья Курьянова из проекта "Город заданий".

Ранее сообщалось, что в России стартовала регистрация на конкурс "Это у нас семейное". Присоединиться к нему может любая семья, объединившаяся в команду.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 4 ноября 2023 года. По информации организаторов, со старта регистрации было подано более 100 заявок от семей из 64 регионов РФ.

В "Зарядье" наградили победителей конкурса "Культурный код. Москва"