04 сентября, 10:24Мэр Москвы
Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался прием заявок на первый технологический конкурс инноваций "Зеленая Москва". На него приглашаются стартапы из России, которые создают решения и технологии в области защиты окружающей среды. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября. Партнерами конкурса стали крупнейшие российские компании РЖД, МТС, РТ-инвест, НЛМК и Корпорация "Экополис".
Мэр подчеркнул, что они интересуются решениями для умной сортировки отходов, очистительного оборудования, возобновляемой энергии, технологий для умного города и технологий 5G в области экологии.
"Лучшие проекты пройдут тестирование и могут быть внедрены на предприятиях и в городе", – заявил градоначальник.
Собянин напомнил, что за два года город провел 26 технологических конкурсов в разных сферах. Стартапы привлекли около 1,3 миллиарда рублей.
Ранее мэр рассказал, что каждый год экологическая ситуация в Москве радикально улучшается. По его словам, это происходит за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, а также за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений.
До этого градоначальник заявил, что Москва остается самым зеленым мегаполисом мира. Собянин добавлял, что при помощи реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище.
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