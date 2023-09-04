В России стартовал прием заявок на конкурс "Это у нас семейное"

Фото: family.rsv.ru

В России стартовала регистрация на конкурс "Это у нас семейное". Присоединиться к нему может любая семья, объединившаяся в команду, сообщает пресс-служба мероприятия.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 4 ноября 2023 года. По информации организаторов, со старта регистрации было подано более 100 заявок от семей из 64 регионов РФ.

"Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России, кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров", – цитирует пресс-службу ТАСС.

К участию в конкурсе допускаются семьи, среди которых есть представители не менее трех поколений. Команда, например, может состоять из ребенка от 6 до 17 лет, родителя, а также бабушки или дедушки.

Конкурс проведут в несколько этапов, включая дистанционный и окружные полуфиналы. Финал мероприятия состоится летом 2024 года в Москве.

Старт конкурса анонсировал ранее Владимир Путин. В ходе урока "Разговор о важном" он отметил, что конкурс позволит внести вклад в развитие традиционных ценностей, а также продемонстрировать значимость семьи в российском обществе.

