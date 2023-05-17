Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года

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Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что одними из главных угроз для детей являются изменение представлений о традиционных ценностях и размещение опасных данных в Сети.

"Навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей", – подчеркивается в документе.

Отмечается, что такие нападки на российских детей предпринимают недружественные иностранные государства, террористические, экстремистские и криминальные организации, которые стремятся нарушить ценностную ориентацию общества в целях формирования в нем "ощущения неопределенности и нестабильности".

В указе подчеркивается, что искажение семейных и других традиционных ценностей негативно влияет на качество среды, в которой развивается личность ребенка.

Президент поручил российскому правительству представить план мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних. На исполнение поручения кабмину предоставили шесть месяцев. Также правительство должно будет следить за реализацией указа. Согласно документу, кабмин должен будет каждый год передавать российскому лидеру доклад о том, как осуществляется стратегия.

Вместе с этим указом вводится рекомендация региональным властям руководствоваться положениями стратегии при осуществлении своей деятельности. Речь идет в том числе о подготовке комплексных и других программных документов по обеспечению безопасности детей.

Ранее сообщалось, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в период с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко предложил организовать мероприятие на федеральной территории "Сириус" и снизить планку возраста участников, чтобы привлечь к событию больше людей.