Путин анонсировал семейный конкурс для укрепления традиционных ценностей в РФ

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Владимир Путин на уроке "Разговор о важном" в День знаний анонсировал новый семейный конкурс, который внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

По его словам, с 4 сентября уже можно подать заявки на участие. К конкурсу могут присоединиться семьи с детьми, уточнил глава государства. Вместе с этим он призвал участвовать различные поколения, чтобы показать развитие своей семьи.

"Как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство", – заявил он.

Ранее Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. Вместе с киргизским лидером Садыром Жапаровым он дал старт строительству в республике трех школ. Там дети будут проходить обучение на русском языке.

В формате видеоконференции Путин принял участие в церемонии открытия новых школ в регионах РФ. В ходе нее президент отметил хорошие результаты в программе строительства детских садов и яслей, заявив, что доступность дошкольного образования в стране достигла 99%.

Сегодня российский лидер также выступает перед 30 школьниками на открытом уроке "Разговор о важном". Его послушают ребята, которые являются победителями международных олимпиад и конкурсов.