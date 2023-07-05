Большинство россиян считают, что у них дружная семья

Фото: портал мэра и правительства/Владимир Новиков

Большинство россиян считают, что у них сплоченная и дружная семья, 31% называет такой только свою "малую" семью, а именно родителей, детей, бабушек и дедушек, 10% признались, что у них разобщенная семья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование IT-платформы Famiry.

Согласно опросу, 56% россиян признались, что семья у них ассоциируется с любовью и поддержкой близких, у 20% – с безопасностью и защитой. Менее чем для 3% семья означает финансовую поддержку.

Отмечается, что 39% опрошенных встречаются с семьей несколько раз в неделю, 23% видят близких несколько раз в месяц, 15% собираются в общем кругу только по праздникам. Менее 5% вообще не встречаются с родственниками.

Большинство респондентов (90%) считают день рождения объединяющим праздником, в список также включили Новый год (80%), религиозные праздники (49%). Две трети уточнили, что могут собраться не из-за праздника, а из желания увидеть друг друга. Также к причинам, объединяющим семьи, опрошенные отнесли необходимость помочь, поддержать, соблюдение традиций семьи и участие в таких траурных событиях, как похороны, дни памяти и других.

При этом 57% участников исследования считают имеющееся количество общения с семьей достаточным, чаще общаться хотели бы 36%, 7% не нуждаются в общении с родственниками. Основной причиной недостатка общения для 45% является расстояние. Не хватает времени 28%, 15% указали на размолвки в семье или отсутствие общих тем.

Также 41% опрошенных отметил высокий уровень доверия в семье – у них принято не только делиться новостями, но и обсуждать чувства и эмоции. Средний уровень доверия в 51% семей, в них делятся практически всем, но внутренние барьеры существуют. У 8% респондентов отношения в семье нельзя назвать доверительными, делиться сокровенным в таких семьях не принято.

Добавляется, что 72% участников опроса посчитали наиболее весомой причиной, которая может негативно повлиять на отношения в семье, несогласие родных с образом жизни и личным выбором опрашиваемых. Следом идут разные политические позиции – ее указали треть респондентов. На атмосферу в семье влияют плохое финансовое положение (27%) и переработки (21%).

Аналитики указали, что 80% россиян назвали любимыми занятиями в семейном кругу застолья, 68% – путешествия и поездки на природу, для 21% ими являются совместные увлечения. Кроме того, 42% любят делиться воспоминаниями, рассматривать семейные фотоальбомы и реликвии.

По информации опроса, для 93% россиян важно сохранять память о предках, 32% стараются изучать семейную историю вместе с родственниками. Для 65% россиян изучение семейной истории помогает осознать ценность родственных связей и сплотить семью, для 53% это возможность лучше разобраться в себе, изучить свою наследственность. При этом 39% уверены, что знание истории семьи помогает прожить собственную жизнь более осознанно, учитывая опыт предков.

Ранее сообщалось, что 35% россиян хотят провести больше времени с семьей в летний отпуск. При этом абсолютное большинство российских семей планируют провести запланированный летний отпуск в России, только 18% респондентов выразили желание поехать за границу.

До этого психотерапевт Владимир Файнзильберг сказал, что семья – это главное, что делает человека счастливым. Также в факторы счастья человека вошли реализация как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.