Психотерапевт назвал три фактора человеческого счастья

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Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал три фактора человеческого счастья. Данные были получены на основе результатов опроса ЦИОМ, сообщает "Радио 1".
По словам эксперта, главное, что делает человека счастливым, – семья. В список также вошли реализация человека как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.
Люди с семьей и детьми могут считаться счастливыми, поскольку продолжение рода – главное предназначение человека, пояснил психотерапевт.
Профессиональная реализация напрямую зависит от уровня доходов человека. Поэтому, если есть удовлетворенность в сфере деятельности и уровне дохода, человек также будет чувствовать себя счастливым.
К уверенности в будущем Файнзильберг отнес политическую обстановку в стране и мире. Данный вопрос особенно беспокоит молодежь и людей в возрасте от 17 до 45 лет.
"Сегодня как психотерапевт могу отметить, что большое число молодых людей от 17 до 45 лет испытывает очень сильную неуверенность в будущем, в том числе и в профессиональном плане. А самое главное – они растеряны и не понимают, что происходит в мире", – поделился эксперт.
По его словам, число переживаний в отношении будущего опередило по количеству последствия коронавируса.
Ранее россиянам рассказали, как перестать себя обесценивать. Психолог Анна Девятка посоветовала уделять меньше времени критике и попробовать обратить внимание на положительные стороны личности. Помочь сможет ежедневное подведение итогов сделанного, а также регулярные занятия спортом.
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