Психолог рассказала, как не "сгореть" не работе

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Бизнес-коуч и психолог Юлия Карасева поделилась советами о том, как избежать выгорания на работе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

У процесса профессионального выгорания несколько стадий. По словам Карасевой, проблемы с эмоциональным состоянием часто связаны с повышенным стрессом, тревожностью и страхом. Ощущается выгорание не сразу, распознать его бывает трудно.

Первая стадия часто сопровождается желанием сотрудника перевыполнить план и продемонстрировать профессионализм. Однако, отмечает психолог, в этот момент человек начинает терять энергию.

На второй стадии у профессионала появляется апатия к работе и проблемы со сном. Его перестают интересовать прежние задачи, мотивация к деятельности снижается. В таком случае сотруднику может понадобиться профилактическая консультация психолога.

Третий этап выгорания характеризуется проявлением хронических симптомов. Из-за нехватки отдыха сотрудник перестает получать удовлетворение от работы. Теперь на выполнение ежедневных задач он будет тратить больше времени. Карасева подчеркнула, что на третьей стадии человеку необходима незамедлительная помощь врача.

Столкнувшись с четвертой стадией, сотрудник начинает жертвовать здоровьем. Здесь же развиваются хронические заболевания, человек не справляется с поставленными задачами. Появляются цинизм и неудовлетворение уровнем жизни.

Эмоциональное выгорание на пятой стадии, сообщает психолог, часто переходит в затяжную депрессию. Сотрудник выполняет обязанности автоматически и не имеет интереса к деятельности. Этот этап часто протекает с мыслями об увольнении с места работы.



Карасева уточнила, что на сегодняшний день проблема эмоционального выгорания – распространенное явление. В целях оперативного реагирования для руководителей проводят обучающие тренинги и встречи о том, как распознать симптомы выгорания у сотрудников.

Минимизировать риски выгорания человек может самостоятельно. Для этого ему необходимо обратить внимание на более эмоционально затратные стороны деятельности. Например, проверить условия работы, попытаться соблюдать режим отдыха, посвятить время обучению. Кроме того, проблему всегда можно обсудить с коллегами.

Ранее россиянам рассказали о том, как правильно отдыхать. Во время полноценного отдыха не стоит отвлекаться на рабочие вопросы, посоветовала психолог. Если профессиональная деятельность связана с постоянным общением, человеку стоит побыть в одиночестве и снизить коммуникативную нагрузку во время отдыха.