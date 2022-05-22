В ГД предложили предоставить россиянам дополнительный выходной за стресс

Дополнительный выходной за стресс может появиться у трудящихся россиян. С таким предложением выступили в Госдуме. По мнению депутатов, последние пару лет выдались напряженными. Сотрудники столкнулись с невиданным ранее стрессом и эмоциональным выгоранием.

Автор инициативы считает, что необходимо дать отдохнуть тем, кто испытывает нервное перенапряжение. Предполагается, что воспользоваться выходным можно будет раз в месяц в любую удобную дату. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.