В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России

В Госдуме предложили ввести бонусы за отпуск в России. Гражданам, которые отдыхают дома, нужно давать дополнительную неделю отпуска.

Инициаторы считают, что прибавлять еще семь оплачиваемых дней следует тем, кто две недели провел на российских курортах. Такая мера должна поддержать отечественную туротрасль и помочь ей конкурировать с курортами Турции, Арабских Эмиратов, Таиланда и других стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





