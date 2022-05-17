Должность проректора по воспитательной работе появится во всех вузах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Должность проректора по воспитательной работе появится во всех вузах РФ, кандидатуры уже определены практически для всех образовательных организаций, заявил заместитель министра образования и науки РФ Григорий Гуров РИА Новости.

Он отметил, что академическая среда отличается высокой степенью автономности принятия решений. По словам Гурова, в настоящее время воспитательная политика определяется на уровне ректора.

"За последние два месяца мы во взаимодействии с коллегами из администрации президента, правительства приняли решения, мы практически уже на 100% в каждой образовательной организации определили человека – проректора, который занимается воспитательной деятельностью", – заявил Гуров на круглом столе в Совфеде.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы самостоятельно определят формат проведения промежуточных и итоговых аттестаций в 2021/2022 учебном году. В частности, речь идет об использовании дистанционного формата.

