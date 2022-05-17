Кафедры вузов РФ могут появиться в университетах ДНР и ЛНР к учебному году – Росмолодежь

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году. Об этом заявила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.
Она отметила, идет совместная работа с министерством науки и высшего образования по открытию профильных кафедр российских вузов в университетах в ДНР и ЛНР. По ее словам, это произойдет до следующего учебного года.
"Зачастую у ребят также может не хватать каких-то документов, особенно это касается студентов из ЛНР и ДНР. У них также есть возможность пройти переаттестацию и попасть в российские вузы на бюджетные места или со 100% компенсацией своего обучения", – добавила глава ведомства.
Ранее Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской Народных республик. Из указа президента следует, что отбором и подготовкой волонтеров для работы в республиках Донбасса займутся Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.
Также Минобрнауки РФ утвердило список российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами ДНР и ЛНР. Университеты РФ окажут поддержку вузам Донбасса в организации образовательной, научной и внеучебной деятельности.
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