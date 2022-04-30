Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донбасса

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Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской Народных республик. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа президента следует, что отбором и подготовкой волонтеров для работы в республиках Донбасса займутся Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.

"Росмолодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности на территории Донбасса, а ФСБ и Минобороны – "обеспечить безопасный и организованный порядок пересечения государственной границы" волонтерами", – говорится в указе.

Согласно документу, в случае смерти представителей волонтерства во время проведения спецоперации по защите республик Донбасса на территориях ДНР, ЛНР и Украины их семьям будет назначена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Если волонтеры получат ранения или иные травмы, им произведут выплату в 3 миллиона рублей.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с освобожденных территорий Украины ко Дню Победы.