Ветеранам ВОВ в Донбассе и части Украины выплатят по 10 тысяч рублей

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Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и с освобожденных территорий Украины ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 рублей", – указано в документе.
Помимо этого, глава государства установил единовременные выплаты в 5 и 3 миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения. Такая мера распространяется и на госслужащих.
Также указом президента вводится выплата в размере 5 миллионов рублей семьям волонтеров, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Обращение в связи с этим он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.
Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ из Донбасса
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