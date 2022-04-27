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Москва 24

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Общество

13:31

Вузы России сами выберут формат сдачи промежуточных и итоговых аттестаций – Минобрнауки

образованиеобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские вузы самостоятельно определят формат проведения промежуточных и итоговых аттестаций в 2021/2022 учебном году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В частности, речь идет об использовании дистанционного формата.

Возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе также находится в ведении вузов, они сами устанавливают вид и требования к ВКР, порядок выполнения и критерии ее оценки.

В пресс-службе добавили, что выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам также лежит на вузах.

Ранее сообщалось, что результаты ЕГЭ-2022 опубликуют на портале госуслуг. Также необходимые сведения будут доступны через мобильное приложение "Госуслуги".

На портале будут доступны результаты ЕГЭ из всех субъектов РФ. В настоящий момент в систему вносят сведения по досрочному периоду аттестации, который стартовал 21 марта и завершился 18 апреля (основной пройдет в период с 26 мая по 2 июля).

Вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в новом учебном году

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