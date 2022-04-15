Результаты ЕГЭ-2022 опубликуют на портале госуслуг

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В Рособрнадзоре сообщили, что в нынешнем учебном году участники единого госэкзамена (ЕГЭ) смогут посмотреть результаты испытаний на портале госуслуг, передает ТАСС.

"Участники ЕГЭ 2022 года могут узнать свои результаты, воспользовавшись порталом госуслуг. Получить их можно, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел "Документы" в подразделе "Образование", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также необходимые сведения будут доступны через мобильное приложение "Госуслуги".

На портале будут доступны результаты ЕГЭ из всех субъектов РФ. В настоящий момент в систему вносят сведения по досрочному периоду аттестации, который стартовал 21 марта и завершится 18 апреля (основной пройдет в период с 26 мая по 2 июля).

На досрочную сдачу ЕГЭ зарегистрировались порядка 14,5 тысячи человек. Всего в аттестации планируют принять участие почти 737 тысяч человек.

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил в 2022 году сделать сдачу ЕГЭ добровольной. Политик предположил, что дефицит офисной бумаги может привести к срыву экзаменов.