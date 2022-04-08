Досрочный период сдачи ЕГЭ в РФ проходит штатно – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России проходит в обычном режиме, дефицита бумаги в регионах не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Для проведения ЕГЭ в 2022 году в регионах есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие результаты продемонстрировал мониторинг, проведенный в течение последней недели. В Рособрнадзоре добавили, что все экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком.

В Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года.

Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.