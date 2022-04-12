ЕГЭ в регионах с высоким уровнем террористической угрозы пройдет по графику – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Менять даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введен высокий уровень террористической опасности, на данный момент не планируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре напомнили, что для сдачи ОГЭ предусмотрено три периода: досрочный – с 21 апреля по 17 мая, основной – с конца мая по июль, и дополнительный – в сентябре. Также в каждом из периодов есть резервные дни.

Высокий уровень террористической опасности введен в Брянской, Белгородской и Воронежской областях, двух районах Кубани, а также на севере Крыма.

Ранее в Минпросвещения РФ также сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах. По данным министерства, в нескольких регионах РФ отмечается незначительный дефицит, однако данная проблема будет решена в самое ближайшее время.

