ЕГЭ в регионах с высоким уровнем террористической угрозы пройдет по графику – Рособрнадзор

14:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Менять даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введен высокий уровень террористической опасности, на данный момент не планируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В Рособрнадзоре напомнили, что для сдачи ОГЭ предусмотрено три периода: досрочный – с 21 апреля по 17 мая, основной – с конца мая по июль, и дополнительный – в сентябре. Также в каждом из периодов есть резервные дни.
Высокий уровень террористической опасности введен в Брянской, Белгородской и Воронежской областях, двух районах Кубани, а также на севере Крыма.
Ранее в Минпросвещения РФ также сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах. По данным министерства, в нескольких регионах РФ отмечается незначительный дефицит, однако данная проблема будет решена в самое ближайшее время.
В Рособрнадзоре заявили, что сроки ЕГЭ в 2022 году меняться не будут
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