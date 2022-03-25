Роспотребнадзор смягчил меры по коронавирусу в образовательных организациях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В российских образовательных организациях смягчается ряд требований по профилактике коронавируса, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Так, отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции.

"С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Позже обязательное ношение масок отменили в Московской области и некоторых других российских регионах.

Аналитики в ходе опроса выяснили, что 16% москвичей намерены продолжать носить маски в общественном транспорте, лифтах, торговых центрах и магазинах, больницах и поликлиниках, госучреждениях, музеях и библиотеках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. При этом более половины жителей Москвы – 51% – заявили, что больше нигде не будут носить маски.