Инфекционист посоветовал пожилым и имеющим хронические заболевания продолжать носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Врач-инфекционист Николай Малышев посоветовал некоторым категориям граждан продолжать носить маски. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению специалиста, масочный режим стоит соблюдать пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

Ранее Сергей Собянин с 15 марта отменил обязательный масочный режим в Москве. По словам градоначальника, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

До этого Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее объяснял, когда по всей России могут отменить ношение масок. Специалист отмечал, что показатель заболеваемости снижается, но остается на высоком уровне.