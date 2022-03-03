Какие антиковидные меры перестали действовать в Москве

В столице нормализуется ситуация с распространением COVID-19. По словам Сергея Собянина, в Москве продолжает снижаться уровень заболеваемости "Омикроном". В связи с этим с 3 марта в городе отменяется значительная часть действовавших ранее антиковидных мер. Разбираемся, какие ограничения утратили силу, а также как скоро завершится пандемия коронавируса.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмена значительной части ограничений

Сергей Собянин в своем блоге отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе приходит в норму. В частности, продолжает снижаться заболеваемость "Омикроном", а также число госпитализаций.





Сергей Собянин мэр Москвы Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов.

Таким образом, вместе с QR-кодами в Москве больше не действуют ограничения, касавшиеся посещения общепита, музеев и театров. То же самое относится к культурным, развлекательным, концертным, зрелищным, спортивным и просветительским мероприятиям.

"Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", – добавил Собянин.

В конце февраля в городе была отменена введенная ранее блокировка транспортных карт для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, утратило силу требование о переводе 30% работников на удаленку. Теперь оно носит рекомендательный характер.

В начале марта Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19 с учетом распространения "Омикрон"-штамма. Среди противоэпидемиологических мер сохранены только обязательный масочный режим в закрытых помещениях и усиленная дезинфекция. В ведомстве отметили, что рекомендации были подготовлены с учетом опыта других стран.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия завершается?

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, говорить о завершении пандемии коронавируса рано.





Николай Крючков врач-иммунолог Я бы сказал, что пандемия совсем еще не заканчивается. Признаков того, что пандемия ушла, нет.

По мнению эксперта, как бы дальше не складывалась ситуация, не стоит забывать про предосторожность. В частности, это касается ношения масок и соблюдения безопасного расстояния.

"А еще вакцинация. Вакцинироваться обязательно. Если срок подходит 5–6 месяцев после последней дозы или вы переболели COVID-19 и прошло 6 месяцев, то однозначно сейчас самое время идти вакцинироваться", – подчеркнул иммунолог.

Эксперт добавил, что приближение лета является положительным фактором в вопросе заболеваемости, поскольку у коронавируса есть выраженный сезонный компонент.

"Получается, что лето оказывает противоэпидемический эффект, поэтому есть надежда, что до лета крупных вспышек не будет, летом – тоже. А то, что будет осенью и зимой, – там, скорее всего, подоспеют какие-то новые линии, но уже не от "Омикрона" отпочковавшегося, а, например, от "Дельты" или другого гибрида", – рассуждает он.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, врач-иммунолог И там вообще непредсказуемо, что может быть. Вероятность появления нового штамма довольна высока, это явно больше 50%. Скорее всего, это подоспеет к октябрю.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 также согласился, что даже при очевидном прогрессе в борьбе с коронавирусной инфекцией говорить о завершении пандемии пока рано.

Эксперт добавил, что такой исход во многом зависит от поведения людей, в частности от темпов вакцинации, влияющей на рост коллективного иммунитета.





Анатолий Альтштейн профессор вирусологии Если люди будут вакцинироваться, наш иммунный фон будет усиливаться. Я думаю, что при оптимистическом взгляде на это можно надеяться, что эпидемия будет сходить на нет. Но это в значительной мере будет зависеть от нашего поведения. Если мы решим, что пандемия уже кончилась, и не будем вакцинироваться, это будет тянуться долго.

Альтштейн прогнозирует, что снижение уровня заболеваемости будет продолжаться в течение марта и апреля. Далее нужно будет наблюдать за развитием ситуации, так как исключить появления новой мутации никто не может, заключил он.