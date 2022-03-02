В Санкт-Петербурге отменят требование о предъявлении QR-кодов

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В связи с улучшением санэпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 4 марта отменяется требование о необходимости QR-кодов, сообщает RT.

С этого дня посещать все объекты и мероприятия можно будет без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации и наличии противопоказаний.

Также в городе отменяют обязанность по переводу на дистанционный режим работы и самоизоляцию для граждан старше 60 лет.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Как подчеркнули в ведомстве, рекомендации касаются различных отраслей экономики, они актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.

