Каждый девятый москвич продолжит носить маску после отмены ограничений – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Примерно 11% москвичей продолжат носить медицинские маски в общественных местах после отмены масочного режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

16% участников опроса намерены носить маски в общественном транспорте, лифтах, торговых центрах и магазинах, больницах и поликлиниках, госучреждениях, музеях и библиотеках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. При этом более половины жителей Москвы (51%) заявили, что больше нигде не будут носить маски.

В общей сложности отмену масочного режима в городе однозначно поддержали 69% респондентов, против выступили 16%.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи жителей столицы в возрасте старше 18 лет 14–15 марта.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

До этого мэр отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.