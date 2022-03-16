Каждый девятый москвич продолжит носить маску после отмены ограничений – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Примерно 11% москвичей продолжат носить медицинские маски в общественных местах после отмены масочного режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
16% участников опроса намерены носить маски в общественном транспорте, лифтах, торговых центрах и магазинах, больницах и поликлиниках, госучреждениях, музеях и библиотеках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. При этом более половины жителей Москвы (51%) заявили, что больше нигде не будут носить маски.
В общей сложности отмену масочного режима в городе однозначно поддержали 69% респондентов, против выступили 16%.
Опрос проводился среди 1,6 тысячи жителей столицы в возрасте старше 18 лет 14–15 марта.
14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
До этого мэр отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.
"Это наш город": в столице отменен масочный режим
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