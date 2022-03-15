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общество

15 марта, 18:59

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Эксперты объяснили, почему масочный режим потерял актуальность

Сбросить маски: что нужно знать об отмене антиковидных мер в Москве
обществогородистории

Сергей Собянин принял решение об отмене масочного режима в столице с 15 марта. Такое послабление возможно благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в городе, пояснил он. Разбираемся, какие еще ограничения перестали действовать в Москве, а также означает ли это победу над пандемией.

Ситуация позволяет

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Решение об отмене масочного режима принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в Москве, рассказал Сергей Собянин. По этой же причине в столице снимается ряд других требований. В частности, регулярный замер температуры сотрудников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Таким образом, с 15 марта без масок разрешено свободно посещать кафе, рестораны, магазины, а также ездить в общественном транспорте. Тем не менее, если у горожан есть желание, они могут продолжить носить средства защиты.

"Те, кто захочет, могут продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров – около 3 тысяч штук", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк добавил, что c 15 марта могут возобновить работу и кальянные, которые не подпадают под ранее утвержденное расширение антитабачного закона.

Указ мэра снимает запрет на курение кальянов в общественных местах, который был принят по рекомендации Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом в 2020 году. Но при этом в России продолжает действовать (введенный позднее. – Прим. ред.) запрет на курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах.
Алексей Немерюк
руководитель столичного департамента торговли и услуг

В начале марта мэр Москвы подписал указ об отмене в городе QR-кодов и ограничений на посещение общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Кроме того, домашний режим для жителей столицы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.

В конце февраля этой категории горожан также разблокировали транспортные карты. Вместе с тем в число рекомендаций перешло и требование о переводе 30% работников на удаленку.

Российские регионы постепенно отказываются от антиковидных ограничений. Первым субъектом, в котором отменили все противоэпидемиологические меры, стала Чечня. Помимо Москвы, масочный режим больше не действует в таких регионах, как Подмосковье, Тамбовская и Кемеровская области, Красноярский край. На этой неделе использование масок перестает быть обязательным и в Крыму.

Волна заболеваемости идет вниз

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Время для отмены масочного режима в России в целом настало, сказал в разговоре с Москвой 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В том числе это связано с тем, что эффективность средств индивидуальной защиты при появлении последних мутаций коронавируса значительно снизилась, объясняет он.

"Вспышка "Омикрона" продемонстрировала, что при крайней степени заразности самого вируса маски по факту практически от него не защищают. Для этого нужно было пользоваться специальными респираторами", – отметил эксперт.

С учетом того, что волна (заболеваемости. – Прим. ред.) идет вниз, нет никакого смысла сохранять дальше масочный режим, тратить на это силы, нервы и средства.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Вместе с тем специалист рекомендовал компаниям и предприятиям выстроить систему, при которой люди с симптомами заболевания не выходили бы на рабочее место. В противном случае такой сотрудник может заразить как своих коллег, так и посетителей, подчеркнул врач.

В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью с Москвой 24 рассказал, кому имеет смысл продолжить пользоваться масками.

Я бы не рекомендовал снимать маски в общественных местах тем, кто не имеет иммунитета к коронавирусной инфекции. То есть не вакцинировался и не переболел COVID-19. Кроме того, не рекомендую снимать маски пожилым и людям с ослабленным из-за других болезней организмом.
Алексей Аграновский
доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, общая усталость людей от масок привела к их неправильному использованию. При этом серьезных последствий в контексте развития эпидемии не произошло, уточнил он в беседе с Москвой 24.

"Вопрос стоит в том, что в данный момент маска при ее использовании и с учетом новой мутации коронавирусной инфекции теряет свое предназначение для массового использования", – сказал эксперт.

В то же время специалист предупредил, что о победе над коронавирусом говорить пока преждевременно. Кроме того, масочный режим в регионах может быть возвращен, если заболеваемость вновь возрастет, считает Тимаков.

Важно помнить, что отказ от ограничений не снимает необходимости вовремя ревакцинироваться, указывает инфекционист. Тимаков предупредил, что в дальнейшем вирус продолжит мутировать. Однако с учетом полученного людьми иммунитета в предыдущие волны и ревакцинации в ближайший год тяжелого течения эпидемии ожидать не следует, заключил он.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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