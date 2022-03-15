Эксперты объяснили, почему масочный режим потерял актуальность

Сергей Собянин принял решение об отмене масочного режима в столице с 15 марта. Такое послабление возможно благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в городе, пояснил он. Разбираемся, какие еще ограничения перестали действовать в Москве, а также означает ли это победу над пандемией.
Ситуация позволяет
Решение об отмене масочного режима принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в Москве, рассказал Сергей Собянин. По этой же причине в столице снимается ряд других требований. В частности, регулярный замер температуры сотрудников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
Таким образом, с 15 марта без масок разрешено свободно посещать кафе, рестораны, магазины, а также ездить в общественном транспорте. Тем не менее, если у горожан есть желание, они могут продолжить носить средства защиты.
"Те, кто захочет, могут продолжать носить маски. Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Также продолжит работать крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров – около 3 тысяч штук", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк добавил, что c 15 марта могут возобновить работу и кальянные, которые не подпадают под ранее утвержденное расширение антитабачного закона.
В начале марта мэр Москвы подписал указ об отмене в городе QR-кодов и ограничений на посещение общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Кроме того, домашний режим для жителей столицы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.
В конце февраля этой категории горожан также разблокировали транспортные карты. Вместе с тем в число рекомендаций перешло и требование о переводе 30% работников на удаленку.
Волна заболеваемости идет вниз
Время для отмены масочного режима в России в целом настало, сказал в разговоре с Москвой 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В том числе это связано с тем, что эффективность средств индивидуальной защиты при появлении последних мутаций коронавируса значительно снизилась, объясняет он.
"Вспышка "Омикрона" продемонстрировала, что при крайней степени заразности самого вируса маски по факту практически от него не защищают. Для этого нужно было пользоваться специальными респираторами", – отметил эксперт.
Вместе с тем специалист рекомендовал компаниям и предприятиям выстроить систему, при которой люди с симптомами заболевания не выходили бы на рабочее место. В противном случае такой сотрудник может заразить как своих коллег, так и посетителей, подчеркнул врач.
В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью с Москвой 24 рассказал, кому имеет смысл продолжить пользоваться масками.
По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, общая усталость людей от масок привела к их неправильному использованию. При этом серьезных последствий в контексте развития эпидемии не произошло, уточнил он в беседе с Москвой 24.
"Вопрос стоит в том, что в данный момент маска при ее использовании и с учетом новой мутации коронавирусной инфекции теряет свое предназначение для массового использования", – сказал эксперт.
В то же время специалист предупредил, что о победе над коронавирусом говорить пока преждевременно. Кроме того, масочный режим в регионах может быть возвращен, если заболеваемость вновь возрастет, считает Тимаков.
Важно помнить, что отказ от ограничений не снимает необходимости вовремя ревакцинироваться, указывает инфекционист. Тимаков предупредил, что в дальнейшем вирус продолжит мутировать. Однако с учетом полученного людьми иммунитета в предыдущие волны и ревакцинации в ближайший год тяжелого течения эпидемии ожидать не следует, заключил он.
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