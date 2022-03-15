Бесплатные санитайзеры останутся доступными для пассажиров метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В столичном транспорте начали убирать стикеры с призывом носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Около 300 специалистов снимают стикеры с вагонов метро, трамваев, автобусов, электробусов, поездов МЦК и МЦД. Однако бесплатные санитайзеры в метро останутся доступны для пассажиров, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
"В рамках выполнения указа Сергея Собянина с 15 марта снимается контроль за обязательным ношением масок в городском транспорте, который действовал с мая 2020 года. При этом те, кто захочет, могут продолжать носить маски", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он отметил, что усиленная уборка всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры, сохранится.
Ликсутов поблагодарил москвичей, которые сознательно выполняли все рекомендации врачей, и сотрудников транспортного комплекса, которые проверяли маски у пассажиров и помогли снизить число заболевших коронавирусом в столице.
Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
До этого мэр отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице. С 3 марта в Москве отменены QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры.
Эксперт оценил отмену масочного режима в Москве
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