Кальянные в Москве могут возобновить работу с 15 марта

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Московские кальянные, не подпадающие под ранее утвержденное расширение антитабачного закона, могут возобновить работу c 15 марта. При этом курение кальянов в заведениях общепита запрещено, рассказал руководитель департамент торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает ТАСС.
"Указ мэра снимает запрет на курение кальянов в общественных местах, который был принят по рекомендации Роспотребнадзора ввиду ситуации с коронавирусом в 2020 году. Но при этом в России продолжает действовать (введенный позднее. – Прим. ред.) запрет за курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах", – рассказал Немерюк.
По его словам, кальянная должна быть зарегистрирована соответствующим образом, так как курение кальянов запрещено в помещениях, которые предназначены для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, нестационарных торговых объектах.
Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
До этого мэр отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.
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