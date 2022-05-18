Уголовное дело возбудили против бойца ММА Магомедова из-за вымогательства

Против бойца ММА Асхаба Магомедова и еще одного мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в вымогательстве 600 тысяч рублей у подростка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, группа лиц не позднее октября прошлого года вступила в сговор для незаконного личного обогащения.

"Руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел, направленный на вымогательство денежных средств у несовершеннолетнего, под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих последнего, родственникам и в средства массовой информации, выдвинули требования о передаче им денежных средств в размере 600 000 рублей", – говорится в сообщении.

Потерпевший воспринял угрозы всерьез, и передал часть денежных средств вымогателям. По данным СМИ, незадолго до инцидента потерпевший продал знакомой Магомедова контрафактные туфли одного из люксовых брендов. Недовольная качеством покупки девушка обратилась к бойцу с просьбой помочь разобраться с продавцом. Магомедов вместе со своим 32-летним знакомым Николаем Гамисония начал звонить несовершеннолетнему с угрозами и требованиями вернуть деньги за туфли и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Правоохранительные органы задержали двух мужчин 1989 и 1999 года рождения. По месту их жительства были проведены обыски. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пунктам "а, в, г" части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия в крупном размере"). Согласно статье УК, им грозит до 7 лет колонии.

Ранее Магомедов стал участником ДТП с тремя машинами на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Боец ММА находился в Porsche, за рулем которого находился блогер Некоглай. В результате происшествия Магомедов получил травму головы.

