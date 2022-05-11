Туроператоры рассказали, на сколько подорожал отдых в отелях Турции

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Владельцы турецких отелей повысили цены для российских туристов в нынешнем летнем сезоне максимум на 10%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что вопрос цен является ключевым на фоне транспортного кризиса, особенно в Анталье, где в прошлом году побывали почти 40% россиян. Сегодня туристы летят рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры блокируют места. Однако это дороже, чем чартеры.

"Условия перелета и сервис на Turkish Airlines выше, а маршрут теперь удлинен – облет идет через страны Европы. Турецкие отельеры сдерживают рост тарифов на проживание, чтобы стоимость турпакета для россиян была приемлемой", – говорится в сообщении.

При этом эксперты ожидают сокращения туристического потока из России на 16% в сравнении с прошлым годом. По их прогнозам, доля россиян в отелях Турции будет на уровне 25–30%.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали о зарубежных направлениях отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. Дешевле всего можно поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей.

