Названы самые бюджетные и дорогие направления для отдыха россиян весной

Фото: depositphotos/GaudiLab
Специалисты Ассоциации туроператоров России составили список зарубежных направлений отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. В него попали как относительно бюджетные предложения, так и дорогие, сообщается на сайте АТОР.
Так, дешевле всего сейчас поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей. За ними следует Паттайя в Таиланде, где цены стартуют от 64 тысяч рублей. Уложиться в 100 тысяч рублей можно также, отправившись в Бахрейн, Занзибар или тайские Пхукет и Самуи.
Чуть больше придется выложить за поездку в Малайзию, Непал, Индию и Иран – от 107 до 116 тысяч рублей. Дороже всего сейчас ехать в Индонезию, ЮАР, Монголию и Оман: стоимость недельных туров в эти страны доходит до 221 тысячи рублей.
Ранее стали известны самые популярные у россиян города для пасхальных путешествий. Первое место по числу бронирований досталось Санкт-Петербургу, за ним следуют Казань, Москва, Осташков и Петрозаводск.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: