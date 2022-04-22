Названы самые бюджетные и дорогие направления для отдыха россиян весной

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Специалисты Ассоциации туроператоров России составили список зарубежных направлений отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. В него попали как относительно бюджетные предложения, так и дорогие, сообщается на сайте АТОР.

Так, дешевле всего сейчас поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей. За ними следует Паттайя в Таиланде, где цены стартуют от 64 тысяч рублей. Уложиться в 100 тысяч рублей можно также, отправившись в Бахрейн, Занзибар или тайские Пхукет и Самуи.

Чуть больше придется выложить за поездку в Малайзию, Непал, Индию и Иран – от 107 до 116 тысяч рублей. Дороже всего сейчас ехать в Индонезию, ЮАР, Монголию и Оман: стоимость недельных туров в эти страны доходит до 221 тысячи рублей.

Ранее стали известны самые популярные у россиян города для пасхальных путешествий. Первое место по числу бронирований досталось Санкт-Петербургу, за ним следуют Казань, Москва, Осташков и Петрозаводск.

