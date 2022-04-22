Названы популярные российские города для пасхальных путешествий

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Самыми популярными городами для пасхальных путешествий у россиян стали Санкт-Петербург, Казань и Москва. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Согласно результатам исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами, популярностью среди паломников также пользуются Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.
Чаще всего российские туристы бронируют номера на срок от двух до четырех дней. Проживание им обходится в сумму от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил лучшие направления для отдыха в майские праздники. По его словам, по России для любителей отдыха с видом на море лучшим выбором в майские праздники будет Сочи, так как там есть регулярное авиасообщение. В Анапу, Геленджик, Симферополь можно отправиться на поезде или личным автотранспортом.
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 25 апреля
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