В РСТ назвали лучшие направления для путешествий в майские праздники

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 перечислил лучшие направления для отдыха в майские праздники.

По словам эксперта, сегодня россияне еще могут успеть приобрести на эти даты путевки как по России, так и в зарубежные страны – места пока есть. При этом цена будет во многом зависеть от стоимости перелета, подчеркнул он. "Из зарубежных направлений восстановлены программы в Турцию. Есть программы в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы", – уточнил специалист.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Бронировать зарубежные путешествия выгоднее через турагента или туроператора. С учетом невозможности пользоваться картами российских банков за границей из-за прекращения работы в РФ Visa и MasterCard лучше по максимуму оплатить все услуги в рублях здесь. Брать путешествия с включенным питанием: полный пансион или all inclusive, оплачивать экскурсии, трансферы.

По России для любителей отдыха с видом на море лучшим выбором в майские праздники будет Сочи, так как там есть регулярное авиасообщение, продолжает эксперт. "В Анапе, Геленджике, Симферополе пока аэропорты закрыты. В эти города можно отправиться на поезде или личным автотранспортом", – говорит Горин.

Кроме того, можно посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород или отправиться в путешествие по Золотому кольцу России, предложил специалист.

Эксперт напомнил, что до 15 апреля действует программа кешбэка на путешествия по России. "По этой акции, бронируя отдельно отели или целиком турпакет через турагента, туроператора, можно получить скидку 20% (максимум 20 тысяч рублей) по каждой транзакции в зависимости от стоимости путешествия. Как раз майские праздники полностью подпадают под программу кешбэка", – подчеркнул Горин.

Ранее директор туроператора Fun&Sun Тарас Демура предупредил, что на отечественных курортах может создаться нехватка мест. По его словам, принять всех туристов, которые ездили за рубеж, не удастся как минимум потому, что в таком количестве нет сертифицированного жилья. По оценкам эксперта, попасть на отдых на российские курорты сможет только половина таких отдыхающих.