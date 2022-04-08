Эксперт назвала условие для продления майских праздников в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, в каком случае в этом году продлят майские праздники. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, россиянам могут разрешить не работать 4–6 мая, если дополнительные выходные позволят сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами.

При этом Петровская подчеркнула, что не все компании могут позволить себе приостановить работу, а дополнительные выходные означают, что сотрудникам нужно будет платить в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда.

Также она добавила, цель дать людям возможность вырастить урожай и сохранить рабочие места может оказаться в приоритете.



С инициативой о продлении майских праздников до 10 дней выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими. Депутат выразил мнение, что реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.