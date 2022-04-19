Турпоток на юг РФ с мая по сентябрь может составить более 10 млн человек – Ростуризм

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Туристической поток на юг России с мая по конец сентября может составить свыше 10 миллионов человек, заявил руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что высоким курортным сезоном в стране считаются пять месяцев, начиная с майских праздников.

"Мы прогнозируем, что в этом году будет до 30% рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Догузовой ТАСС.

Ранее сервис "Туту.ру" составил список направлений, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. Бюджетными направлениями для путешествий на поезде считаются Тверская, Тульская, Липецкая, Смоленская, Брянская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Орловская, Калужская и Владимирская области.

