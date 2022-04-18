Эксперт рассказала, какие страны стали доступными для российских туристов

Уровень заболеваемости COVID-19 идет на спад, поэтому многие государства продолжают приоткрывать границы и упрощать въезд для туристов. Начиная с 9 апреля для россиян стали ближе еще 52 страны. Среди них Таиланд, Израиль, Вьетнам и другие, а въехать в уже давно открытые Турцию и Египет стало еще проще. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала, какие страны можно посетить в курортный сезон.

Турция

Турция увеличивает количество прямых рейсов из России – теперь туда можно отправиться практически из любого города, где есть международный аэропорт. Кроме того, полеты планируются не только на популярные курорты, но и менее известные, например в Мардин и Самсун, а зимой ожидаются рейсы и на турецкие горнолыжные локации.

Правила въезда в Турцию остаются прежними: сертификат о вакцинации (если это "Спутник V", то обязательно двумя компонентами, "Спутник Лайт" не подойдет) на английском языке и с данными загранпаспорта. Если прививку не делали, то придется сдать ПЦР-тест за 72 часа до выезда или предоставить справку о перенесенном заболевании. Кроме того, при себе обязательно иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19 на весь срок путешествия, и заполненную за 72 часа до вылета форму на сайте турецкого Минздрава.

Сколько стоит: в Стамбул можно улететь весной от 38 тысяч рублей за билет (туда и обратно без пересадок), летом – от 27 500 рублей. Минимальные цены на рейсы в Анталью – 21 300 рублей и 37 тысяч рублей соответственно.

Таиланд

Таиланд начиная с апреля тоже пошел на ряд послаблений. Во-первых, отменяется требование делать ПЦР-тест перед вылетом, а во-вторых, сокращается срок обязательного карантина по приезде. Туристы, прибывающие по программе "Песочница" (с сертификатом о вакцинации), вынуждены сидеть в изоляции пять дней вместо семи, как и невакцинированные по программе Alternative Quarantine – те же пять дней вместо десяти.

Для прохождения карантина нужно будет забронировать отель категории SHA+. "Спутник V" в Таиланде признан, а тем, кто приезжает по программе "Песочница", подойдет и "Спутник Лайт". Остальные правила въезда пока остаются без изменений.

По-прежнему нужно сделать два теста по прибытии (ПЦР-тест – на первый день и экспресс-тест – на пятый), оформить Thailand Pass накануне въезда и медицинскую страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов. Однако не исключено, что с 1 мая власти королевства отменят большинство ограничений на въезд для иностранных туристов.

Сколько стоит: туры в Таиланд уже активно продаются, отдохнуть неделю на Пхукете летом будет стоить от 169 тысяч рублей на двоих. В эту сумму включены перелет и размещение в номере отеля две звезды рядом с пляжем. До конца весны такая поездка обойдется примерно в 165 тысяч рублей.

Марокко

Власти Марокко решили отменить тестирование на COVID-19 для иностранных туристов по прибытии. Другие требования пока остаются актуальными: ПЦР-тест за 48 часов до вылета и сертификат о вакцинации (в стране признан как "Спутник V", так и "Спутник Лайт"). Стоит отметить, что для въезда нужны оба документа – вакцинированные не освобождаются от обязательного ПЦР-теста.

Сколько стоит: долететь без пересадок можно пока только до Касабланки. В этот город дважды в неделю летает авиакомпания Royal Air Maroc. Весной стоимость билетов начинается от 45 300 рублей за перелет туда и обратно. Летом – от 40 тысяч рублей.

Вьетнам

Вьетнам еще с середины марта отменил обязательные вакцинные сертификаты для туристов, а также справки о выздоровлении. Карантин по приезде тоже теперь не нужен. Чтобы попасть в страну, необходим только ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, также подойдет экспресс-тестирование, но его нужно пройти за 24 часа до прилета. Впрочем, попасть во Вьетнам возможно и без него: ПЦР можно сдать по прилете за свой счет, но до получения результатов придется самоизолироваться (тоже за свой счет), как правило, они приходят в течение суток.

Из обязательных требований для всех туристов остаются медицинская декларация и приложение PC-COVID, которое нужно иметь на телефоне до отъезда из страны.

Сколько стоит: тур на неделю в Фантьет летом обойдется от 213 000 рублей на двоих, в эту сумму входит перелет туда и обратно и размещение в отеле три звезды на базе завтраков. Весной минимальная стоимость недельного тура – 117 тысяч рублей.

Китай

Фото: AP Photo/Andy Wong

С апреля 2022 года Air China снова начинает летать из Москвы в Пекин, однако для туристов республика пока остается закрытой. Попасть в Китай сейчас могут дипломатические работники, граждане и резиденты страны, а также их супруги. Кроме того, въезд возможен для иностранных граждан с разрешением на работу и их ближайших родственников. Китайские власти пока не уточняют, когда страна откроется для туристов, но предполагают, что это может произойти во второй половине 2022 года. Туристическую визу консульства тоже пока не выдают.

Если у вас есть разрешение на посещение Китая, въехать туда можно с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или китайском языке, ее также нужно будет отправить в консульство или посольство и получить там HS-код ("Зеленый код здоровья").