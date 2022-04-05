В РСТ назвали главный сдерживающий фактор для зарубежного туризма в 2022 году

С 9 апреля РФ снимет ограничения, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом, на авиасообщение с 52 странами. В список вошли в том числе Аргентина, Египет, Индия, Китай, Таиланд, Израиль и Турция. Разбираемся, что это означает для российских путешественников и по каким направлениям ожидается основной турпоток.



Полсотни друзей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля отменит коронавирусные ограничения на полеты в 52 дружественные страны.





Михаил Мишустин премьер-министр Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что после полного закрытия международного авиасообщения в начале пандемии Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на протяжении двух лет "порциями" возобновлял полеты за рубеж, однако с ограничениями.



В частности, власти разрешали перевозки только в определенные аэропорты за границей и лишь из отдельных российских городов. Регламентировалось и максимальное количество рейсов в неделю, а также допустимый тип полетов – регулярный или чартерный.

Вместе с тем в АТОР подчеркнули, что отмена коронавирусных ограничений для 52 стран касается только количества и типа рейсов. В Оперштабе уточнили, что регулярные и чартерные авиаперевозки откроют с государствами Азии, Африки, Европы, Океании, Центральной и Южной Америки.

В Азии – Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Китай, КНДР, Кувейт, Ливан, Монголия, Мьянма, Малайзия и Мальдивы.

В Африке – Марокко, Намибия, Сейшелы, Танзания, Тунис, Эфиопия, ЮАР, Алжир, Ботсвана, Египет, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Мадагаскар и Мозамбик. В Европе – Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Молдавия. В Америке – Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Коста-Рика, Ямайка и Перу. В Океании – Фиджи.

Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, включая ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.



Ключевые направления

Россия снимет коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны с 9 апреля

Решение РФ о снятии ограничительных мер не приведет к автоматическому возобновлению авиасообщения со всеми анонсированными странами, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Например, Китай со своей стороны пока не снял коронавирусные ограничения и с туристическими целями туда летать возможности все еще нет, пояснил специалист.

Более того, в этом списке есть страны, в которые никогда не было прямых рейсов из России, и, скорее всего, сейчас они тоже не появятся, подчеркнул Горин. В частности, речь идет о Лесото, Коста-Рике и Фиджи.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Из нового списка с точки зрения российских туристов потенциал имеют Тунис, Израиль, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и ряд других стран.

Эксперт обратил внимание, что Турция и Египет, подпавшие в новый список, и так принимали чартерные рейсы из России. "Теперь для Турции и Египта отменены все ограничения на пункты прилета и вылета. То есть фактически из любого российского международного аэропорта можно будет направить рейс в любой международный аэропорт Египта или Турции", – сказал Горин.

При этом специалист считает, что главным сдерживающим фактором организованного зарубежного туризма из России в 2022 году станет не коронавирус, а отсутствие достаточного количества самолетов из-за санкционных ограничений.



Инструкция для путешественника

Учитывая, что российские карты Visa и Mastercard больше не работают за границей, Горин рекомендовал перед зарубежной поездкой еще на родине оплатить все возможные услуги.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Советую полностью, включая дополнительные расходы, оплачивать поездку через турагента, который работает с туроператором. Касательно питания можно заранее оплатить "все включено" либо "полный пансион" – завтрак, обед, ужин или просто завтрак, ужин. Заранее имеет смысл оплатить трансфер и экскурсионное обслуживание.

"Оплату можно провести в России в рублях по курсу на день ее совершения. С учетом волатильности валюты, желательно выбирать момент, когда курс валюты минимален", – пояснил вице-президент РСТ.

Эксперт также предупредил об ограничениях по использованию карт платежных систем "Мир" и UninonPay. "Карты "Мир" и UninonPay работают только в определенных банках, банкоматах и торговых точках. Перед поездкой нужно проанализировать список доступных банков и банкоматов в конкретной стране", – сказал Горин.



Карту "Мир" принимают 10 стран – Турция, Вьетнам, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Казахстан, Абхазия и Армения. Cеть приема UnionPay покрывает 180 государств.



Специалист посоветовал путешествующим за границу россиянам присмотреться к такому направлению, как "карточный туризм". Карты Visa и Mastercard, которые будут работать за рубежом, можно оформить в соседних странах, например в Узбекистане, заключил он.

