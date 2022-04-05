Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

туризм

17:40

Главная / Истории /

В РСТ назвали главный сдерживающий фактор для зарубежного туризма в 2022 году

Инструкция путешественнику: какие изменения ждут российских туристов в апреле
туризм

С 9 апреля РФ снимет ограничения, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом, на авиасообщение с 52 странами. В список вошли в том числе Аргентина, Египет, Индия, Китай, Таиланд, Израиль и Турция. Разбираемся, что это означает для российских путешественников и по каким направлениям ожидается основной турпоток.

Полсотни друзей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля отменит коронавирусные ограничения на полеты в 52 дружественные страны.

Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.
Михаил Мишустин
премьер-министр

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что после полного закрытия международного авиасообщения в начале пандемии Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на протяжении двух лет "порциями" возобновлял полеты за рубеж, однако с ограничениями.

В частности, власти разрешали перевозки только в определенные аэропорты за границей и лишь из отдельных российских городов. Регламентировалось и максимальное количество рейсов в неделю, а также допустимый тип полетов – регулярный или чартерный.

Вместе с тем в АТОР подчеркнули, что отмена коронавирусных ограничений для 52 стран касается только количества и типа рейсов. В Оперштабе уточнили, что регулярные и чартерные авиаперевозки откроют с государствами Азии, Африки, Европы, Океании, Центральной и Южной Америки.

В Азии – Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Китай, КНДР, Кувейт, Ливан, Монголия, Мьянма, Малайзия и Мальдивы.

В Африке – Марокко, Намибия, Сейшелы, Танзания, Тунис, Эфиопия, ЮАР, Алжир, Ботсвана, Египет, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Мадагаскар и Мозамбик. В Европе – Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Молдавия. В Америке – Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Коста-Рика, Ямайка и Перу. В Океании – Фиджи.

Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, включая ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.

Ключевые направления

Россия снимет коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны с 9 апреля

Решение РФ о снятии ограничительных мер не приведет к автоматическому возобновлению авиасообщения со всеми анонсированными странами, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Например, Китай со своей стороны пока не снял коронавирусные ограничения и с туристическими целями туда летать возможности все еще нет, пояснил специалист.

Более того, в этом списке есть страны, в которые никогда не было прямых рейсов из России, и, скорее всего, сейчас они тоже не появятся, подчеркнул Горин. В частности, речь идет о Лесото, Коста-Рике и Фиджи.

Из нового списка с точки зрения российских туристов потенциал имеют Тунис, Израиль, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и ряд других стран.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Эксперт обратил внимание, что Турция и Египет, подпавшие в новый список, и так принимали чартерные рейсы из России. "Теперь для Турции и Египта отменены все ограничения на пункты прилета и вылета. То есть фактически из любого российского международного аэропорта можно будет направить рейс в любой международный аэропорт Египта или Турции", – сказал Горин.

При этом специалист считает, что главным сдерживающим фактором организованного зарубежного туризма из России в 2022 году станет не коронавирус, а отсутствие достаточного количества самолетов из-за санкционных ограничений.

Инструкция для путешественника

Фото: depositphotos/choreograph

Учитывая, что российские карты Visa и Mastercard больше не работают за границей, Горин рекомендовал перед зарубежной поездкой еще на родине оплатить все возможные услуги.

Советую полностью, включая дополнительные расходы, оплачивать поездку через турагента, который работает с туроператором. Касательно питания можно заранее оплатить "все включено" либо "полный пансион" – завтрак, обед, ужин или просто завтрак, ужин. Заранее имеет смысл оплатить трансфер и экскурсионное обслуживание.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

"Оплату можно провести в России в рублях по курсу на день ее совершения. С учетом волатильности валюты, желательно выбирать момент, когда курс валюты минимален", – пояснил вице-президент РСТ.

Эксперт также предупредил об ограничениях по использованию карт платежных систем "Мир" и UninonPay. "Карты "Мир" и UninonPay работают только в определенных банках, банкоматах и торговых точках. Перед поездкой нужно проанализировать список доступных банков и банкоматов в конкретной стране", – сказал Горин.

Карту "Мир" принимают 10 стран – Турция, Вьетнам, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Казахстан, Абхазия и Армения. Cеть приема UnionPay покрывает 180 государств.

Специалист посоветовал путешествующим за границу россиянам присмотреться к такому направлению, как "карточный туризм". Карты Visa и Mastercard, которые будут работать за рубежом, можно оформить в соседних странах, например в Узбекистане, заключил он.

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать