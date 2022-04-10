Эксперт рассказала о главных достопримечательностях Южной Кореи

С 1 апреля снова отменили взаимные визовые требования между Республикой Кореей и Россией. В пандемию это соглашение было временно приостановлено, но сейчас ситуация стабилизировалась. В Южной Корее ждут гостей, в том числе приезжающих с туристическими целями. Рассказываем, что там обязательно нужно увидеть и какие правила на въезд действуют в 2022 году.

Республика Корея считается экзотическим направлением, как и вся Восточная Азия. Сюда едут обычно самостоятельные путешественники, которые накатались по пакетным турам в Таиланд и хотят свежих впечатлений. Здесь это в изобилии, страна действительно ни на что не похожа: древняя архитектура, технологии будущего, странноватая мода и своеобразный менталитет.

Невероятная архитектура

Современная Южная Корея – это впечатляющий коктейль из древних памятников архитектуры и зданий из фантастических фильмов про будущее. Начинать знакомство с достопримечательностями стоит с Сеула. В первую очередь рекомендуется увидеть королевские резиденции – "Пять больших дворцов", самый большой из них, Кёнбоккун, был построен в конце XIV века. Кроме того, в столице расположен самый древний конфуцианский храм в стране – Чонмё, возведенный также в XIV веке.

Главная жемчужина современной архитектуры – небоскреб Юксам Билдинг высотой 249 метров. Также стоят внимания мост Панпхо (он же "Фонтан Радуги"), президентская резиденция цвета неба с роскошным садом, деревья в котором высаживали правители разных лет, и Музей оптических иллюзий, где можно погулять внутри 3D-картин.

Правила въезда С 1 апреля в Южную Корею можно въехать и не сидеть на карантине при наличии вакцинации любой из признанных ВОЗ вакцин (Спутник V в их число пока не входит). Так что, если вы не привиты одной из них, придется самоизолироваться в течение недели за свой счет. С 1 апреля в Южную Корею можно въехать и не сидеть на карантине при наличии вакцинации любой из признанных ВОЗ вакцин (Спутник V в их число пока не входит). Так что, если вы не привиты одной из них, придется самоизолироваться в течение недели за свой счет. Всем туристам из России нужно будет соблюсти еще ряд формальностей. Во-первых, за 72 часа до въезда в страну сделать ПЦР-тест (и по прилете еще один), за 48 часов – справку об отсутствии симптомов заболевания. Во-вторых, не позднее чем за сутки до вылета в Республику пройти электронную авторизацию на сайте и дождаться разрешения на въезд, без него не пустят в самолет.

Необычные отели

Разумеется, в Южной Корее есть и привычные европейцам гостиницы, однако колорит любопытнее. Местные предпочитают останавливаться в бюджетных "ёгван": там все по-спартански, часто даже нет кровати, и спать придется на матрасе на полу (впрочем, кое-где и матраса нет). Вполне рабочий вариант – пожить в буддийском храме, а типично корейская фишка – бани "чимчильбан". Там можно и помыться, и выспаться, кое-где даже предложат нехитрые спа-процедуры, и все это за скромные 13–15 тысяч вон (около 1 000 рублей в сутки).

Пляжи

В Южной Корее есть свои пляжные курорты, и погода вполне располагает к пляжному отдыху. С марта по май здесь сухо и тепло, в июне и июле жарко и влажно, а вот в сентябре, когда уходят муссоны, – опять солнечно и сухо, самое время загорать и купаться.

Отличные пляжи расположены на острове Чеджудо, где встречаются воды Восточно-Китайского, Японского и Желтого морей. Самый живописный – пляж Чунмун, на котором можно увидеть разноцветный песок и серферов. Также у берегов Чеджудо неплохой дайвинг, там прозрачная вода, видимость до 20 метров и полно всякой экзотической живности.

Распродажи

Что мы знаем о покупках в Южной Корее, это то, что оттуда нужно везти косметику и технику (кроме мобильных телефонов, так как не все они совместимы с российскими сим-картами). Каждый год в первые две недели ноября в Сеуле проходит самая масштабная распродажа страны – Korea Sale Festa. В этом фестивале расточительства принимают участие более сотни магазинов, салонов красоты и ресторанов, которые снижают стоимость примерно вдвое. По очень симпатичным ценам можно купить технику и электронику, косметику, а модникам понравится эксклюзивная дизайнерская одежда с мультяшками по цене масс-маркета.