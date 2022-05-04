Российских туристов предупредили о дефиците мест в отелях Турции

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В гостиницах на западе и юге Турции отмечается серьезный дефицит мест, заявил президент республиканской ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

Он предупредил россиян и других иностранных туристов, что в мае заполняемость отелей Турции составляет от 80 до 90%.

"Ситуация на турецком туристическом рынке неплохая в сравнении с другими странами региона. В настоящее время мы принимаем больше туристов, чем они, и получаем больше бронирований", – цитирует Баглыкайя Yeni Safak.

По его словам, резкий рост спроса на гостиничные услуги объясняется последствиями длительного периода пандемии коронавируса, в течение которого большинство европейцев не имели возможности отдохнуть на курорте.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.