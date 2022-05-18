Доля устройств Apple на рынке РФ может сократиться в 2 раза до конца 2024 года – Минцифры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество мобильных устройств компании Apple на российском рынке до конца 2024 года сократится в два раза, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на презентации отечественного магазина приложений.

Шадаев считает, что это связано с тем, что у устройств Apple более закрытая архитектура, а пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости.

Кроме того, это, по его мнению, связано с доступностью возможности оплаты при помощи смартфонов и скачивания приложений.

Ранее сообщалось, что разрабатываемый Минцифры РФ и компанией VK отечественный магазин приложений для платформы Android будет называться RuStore, VK подала три заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

Уточнялось, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore, на других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.

