Магазин приложений РФ для Android получит название RuStore

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Разрабатываемый Минцифры РФ и компанией VK отечественный магазин приложений для платформы Android будет называться RuStore, VK подала три заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы "СПАРК".

На регистрацию товарного знака заявки были поданы 25 апреля. 21 апреля VK подала заявку на первый логотип, 25 апреля – на остальные.

Уточняется, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore, на других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня. Его разработка будет осуществляться под контролем Минцифры РФ, магазин станет альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

В том же месяце глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с IT-компаниями аналога Google Play.

