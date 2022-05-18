Хуснуллин заявил, что РФ окажет необходимую помощь и поддержку Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия окажет поддержку в развитии сельхозпроизводства и промышленности Запорожской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что она (Запорожская область. – Прим. ред.) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество", – цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер отметил важность оперативного принятия решений, добавив, что в настоящее время Минсельхоз РФ сможет оказать помощь региону.

По словам Хуснуллина, целью его визита в Мелитополь стала поддержка в восстановлении жизни и экономики города.

Ранее Хуснуллин сообщил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию Украине на коммерческой основе. Политик подчеркнул, что все рабочие места на Запорожской АЭС будут сохранены.

