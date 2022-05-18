Запорожская АЭС может поставлять Украине электроэнергию на коммерческой основе – Хуснуллин

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Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию Украине на коммерческой основе. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Мелитополь, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запорожская АЭС продолжит функционировать. Все рабочие места сохранят.

"У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет", – пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что электростанция может поставлять энергию и Украине. Речь идет о предоставлении услуг на коммерческой основе.

"Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать энергию, значит, будем работать, не будет принимать – АЭС будет работать на Россию", – заявил Хуснуллин.

Он отметил, что атомная энергия является одним из наиболее дешевых видов электроэнергии. Запорожская АЭС является полностью конкурентоспособной, в связи с чем проблем с продажей вырабатываемой ею энергии не возникнет.

В начале марта сообщалось, что российские военные полностью взяли под контроль территорию Запорожской АЭС. Бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой. Отмечалось, что станция работает в штатном режиме, специалисты регулярно проводят все необходимые замеры. Радиационный фон на ее территории находится в норме.