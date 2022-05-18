Догузова сообщила о снижении долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры за последние пару недель сократился на несколько миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, долг стал уменьшаться после того, как открылись зарубежные направления, передает ТАСС.

Ранее Догузова сообщила, что долг туроператоров перед туристами составляет около 40 миллиардов рублей.

Она отмечала, что после начала пандемии коронавируса задолженность туроператоров перед туристами, которые не смогли выехать по оплаченным турам, достигала 44 миллиардов рублей. К февралю 2022 года долг уменьшился до 6,5 миллиарда рублей, но из-за прекращения авиасообщения с большинством стран образовалась новая задолженность.

Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. По словам Догузовой, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину. Она попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.

