В Ростуризме назвали долг туроператоров за несостоявшиеся в 2022 году туры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Долг российских туроператоров за туры за рубеж, несостоявшиеся с начала 2022 года из-за геополитической ситуации, составляет порядка 40 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

"Этот огромный долг, который на зарубежных направлениях образовался, начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлений будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее", – цитирует ее "Интерфакс".

После начала пандемии коронавируса задолженность туроператоров перед туристами, которые не смогли выехать по оплаченным турам, достигала 44 миллиардов рублей. К февралю текущего года долг уменьшился до 6,5 миллиарда рублей, но из-за прекращения авиасообщения с большинством стран образовалась новая задолженность.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. По ее словам, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину. Она попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.

