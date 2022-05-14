"Интерьер, например": панно из деревянного спила и свинца

Елена Шаповалова с помощью дизайнера сделала ремонт в своей новой квартире, но обстановка кажется обезличенной, а на стене в обеденной зоне грустно висит одинокий плафон. Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", решает сделать необычное панно, которое будет максимально подходить Елене.

Они отправляются на склад слэбов, где выберут идеальный деревянный спил, а потом с помощью мастера добавят в него… свинец! Как оживить кухню с помощью арт-объекта, узнаете в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".