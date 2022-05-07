"Интерьер, например": создаем уникальный шкаф

Екатерина Потапенко – актриса и блогер, у которой в силу профессии огромное количество вещей. Они даже не помещаются в отдельную отведенную для них комнату. Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", предложит ей создать уникальный шкаф, такой же многогранный, как и она сама. Они будут искать идеальный винтажный вариант на барахолке и в интернете, вместе с мастером по мебели отреставрируют его и даже сами сделают зеркало.